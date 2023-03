Basket-ball - P1: Battu à Liège Atlas, Hannut peut nourrir de fameux regrets

Mais les Brasseurs allaient passer la vitesse supérieure et enchaîner les paniers à trois points. Après plusieurs coups de sifflet oubliés, le coach Bisschop s’énervait et était sanctionné d’une technique. Menés de dix points, les Verts n’allaient pas baisser les bras. Avec la très belle montée au jeu de Bisschop, les Hesbignons relevaient la tête et proposaient un jeu impressionnant de réalisme dans le deuxième quart.

Avec dix points consécutifs pour lancer ces dix minutes, Dibenedetto lançaient la machine alors que Materne inversait toute la dynamique de la rencontre avec un 44-50 impressionnant au moment de rejoindre les vestiaires.

Malgré une pause interminable, le second acte reprenait avec un "back door" spécial Goffin. Mais les locaux faisaient une remontée spectaculaire pour passer à 55-52 et forcer le coach Bisschop à prendre un temps-mort. Avec une raquette dominée par les locaux, Jupille faisait la course en tête. Maintenant, avec une interception de Materne et un Declercq enchaînant les bonnes actions, Hannut revenait encore à 70-65. Moment choisi par Lambot pour planter une bombe par la planche injuste clôturant le troisième quart.

Avec Bisschop au scoring, les Hesbignons allaient encore revenir à trois longueurs tout en ayant les tirs ouverts pour égaliser. Mais ces derniers ne rentraient pas alors que, physiquement, les locaux passaient au-dessus d’autant que tous les derniers coups de sifflet étaient contre des visiteurs écopant finalement de deux techniques inutiles.

Hannut n’a pas à rougir de cette défaite face à une équipe qui n’a pas sa place en fond de classement… même s’il y a de quoi nourrir des regrets au regard du magnifique deuxième quart des Verts.

QT : 26-16, 18-34 (44-50), 29-15 (73-65), 16-14.

HANNUT : Materne 16, Bisschop 19, Declercq 8, Goffin 8, Dibenedetto 22, Fauchet 0, Lambert 6.