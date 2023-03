Le premier n’est pas un inconnu chez les Jaune et Noir puisqu’il y a effectué ses premiers pas en équipes première à l’époque. "Et il appartient toujours au club alors qu’il a disputé les deux dernières saisons à La Clavinoise, détaille le coach des Condrusiens. C’est un joueur offensif axial très intéressant. Il peut être libre et amener du danger. Il m’avait bien plu quand on avait affronté La Clavinoise. "

Le second est sans doute un peu moins connu dans l’arrondissement, et encore, puisque Romuald Hoferlin, l’ancien de Seraing Athlétique, va reprendre le football après une année sabbatique. "Il a été formé à Seraing et Sprimont. C’est un garçon qui a du football et qui va nous amener un plus dans le secteur défensif."

Avec ces deux nouvelles arrivées, qui en appellent d’autres dans les jours à venir, le noyau anthisnois continue de prendre forme avec comme but de doubler tous les postes d’ici le début de la saison prochaine.