Volley (Liga) - "Le Clasico pour débuter, c’est pas mal", assure Fred Servotte, le coach de Waremme

Autant dire que le parcours des Wawas ne s’annonce pas de tout repos. Ce dimanche, ils rendent ainsi à Guibertin pour un derby qui s’annonce passionnant. "Le Clasico pour débuter les play-off 2, c’est pas mal, hein", sourit le coach hesbignon. Il y a un mois, Waremme s’était incliné (3-0) chez les Brabançons. Une défaite qui reste toujours en travers de la gorge. "Oui, parce que cela n’a pas tourné pour nous. Les trois manches avaient été très disputées. On a tiré les enseignements de cette défaite, commente Fred Servotte. Maintenant, les deux semaines de repos ont fait du bien au groupe. Je sens mes joueurs hyper motivés. On n’aura rien à perdre. L’objectif, c’est bien sûr de remporter tous les matchs et retrouver le niveau qui était le nôtre en début de championnat. Je ne cesse de répéter que lorsque tout le monde va dans le même sens, notre équipe est forte."

Fred Servotte rencontrera prochainement le comité

On se souvient que l’année dernière, Fred Servotte avait débuté les play-off 2 de la plus belle des manières en venant à bout de Louvain, 0-3.

"Cette compétition me laisse un très bon souvenir. Les gars adorent ce genre de compétition car tout peut arriver. Avec seulement trois équipes, il ne faudra prendre aucun match à la légère, assure le coach de Waremme Volley qui n’a pas (encore) prolongé pour la saison prochaine. J’ai lu dans vos colonnes que le comité était content de mon travail. On fera le point prochainement tous ensemble. Moi, je suis très bien dans ce club."

A noter que du côté de Guibertin, tout le staff a prolongé en début de semaine. Ainsi, Wannes Rosiers (T1), Filip Van Der Bracht (T2) et Sven Govers (scouteur) seront toujours présents chez les Brabançons la saison prochaine.