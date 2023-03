Un choc à Oleye pour une revanche ?

Depuis la claque 7-2 subie à Thisnes, Oleye va bien, très bien même. Comme si une pareille baffe avait remis les troupes hesbignonnes dans le bon chemin. Désormais installés à la deuxième place au championnat, les Waremmiens reçoivent le leader incontesté avec l’envie évidente de mieux faire... sans toutefois prendre des risques inutiles, d’autant que Jean-François Nossin se plaint d’un effectif réduit. "Dans la tête et l’esprit des joueurs, il y aura une envie de revanche. Cependant, je veux les mettre en garde car ce n’est pas contre Thisnes que l’on doit prendre des points. Je pars même du principe que quoi qu’il arrive, tout le monde doit être battu contre cette équipe et qu’un résultat forgé fait partie des bonus. On ne doit pas s’emballer même si évidemment, on a tous envie d’embêter Thisnes sur notre Wembley (rires)."