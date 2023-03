Handball (D2): entre déception et amertume pour l'Amaytois Romain Vancosen

"C’est vrai que j’ai été sur le cul (sic) quand je l’ai appris. J’étais vraiment choqué car si j’ai accepté de venir ici et au départ je pensais même qu’on allait jouer les play-off, c’est parce qu’il était là comme coach. Je sais que c’est une décision réfléchie de sa part mais je pense qu’il a eu tort de le faire surtout maintenant après cette défaite contre Beyne."

Durant cette semaine, la priorité du président Destexhe a été de mettre les choses à plat sans se précipiter pour le choix du futur coach. Il sera connu après la rencontre à Flémalle, certainement lors de l’entraînement du mardi.

"On s’est tous retrouvé mardi avec le président, confirme le pivot mosan. On a été assez grognon de notre côté. De manière générale, on a tous regretté d’apprendre sa démission par la presse d’autant qu’après la défaite, rien n’a transpiré. C’est de l’incompréhension totale dans son choix même si, personnellement je peux comprendre ses griefs. On est entre la déception de la perte du coach et l’amertume de la fuite en pleine bataille de play-down. Maintenant, on n’a plus vraiment le choix si on veut se sauver: il faut tout gagner et l’équipe l’a bien compris puisqu’on était tous là aux entraînements de mardi donné par Bernard et celui de jeudi donné par Pagnoul. Et ce sera encore le cas ce soir (vendredi). Tout le monde s’est dit qu’il faut y aller, peut-être un peu tard, concède-t-il. M ais on va montrer qu’on est capable de sortir la tête de l’eau. Il faudra jouer au panache et surtout ne plus commettre les mêmes erreurs que contre Beyne. Je ne parle même pas des penaltys mais on galvaude des goals tout faits, on fait trop de pertes de balles avec des interceptions faciles et des buts à la clé. Défensivement on n’est pas mal, c’est en phase offensive que la pièce doit tomber. On doit oser aller chercher le contact pour provoquer et avoir l’avantage. On y arrivera."

À l’exception de son fils Guillaume, toujours blessé, le président et coach ad interim disposera d’un noyau complet.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Pagnoul, Mollatte, Khaldi, Philouze, Vancosen, Tilman, Thirion, De Cecco, Agnello, Brialmont, Vieira, Tzenoff