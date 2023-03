Geer B – Limont, une rencontre déjà décisive pour le titre en P4A

Si c’est Geer B qui donne la mesure depuis le début du championnat, l’embuscade limontoise n’est guère loin derrière. "On n’a pas le droit à la défaite, lance l’entraîneur limontois. Nous allons jouer contre une solide équipe geeroise. Mais, nous le sommes aussi." Ne volant pas non plus leur position au classement général, le groupe de David Jeunehomme réagit bien et a encore toutes ses chances. "Il nous reste huit finales, résume le coach limontois. Et on doit tout gagner ! L’objectif est le titre et on ne s’en cache pas. Si nous perdons, cela risque de devenir plus compliqué pour nous. En revanche, en s’imposant, on redistribuerait les cartes. Le groupe est soudé et motivé, il n’y a plus qu’à."