Football (P1): Freson et Licour, comme à l’ancienne lors de ce Wanze/Bas-Oha - Fize

Et pour Johann Licour, cet affrontement face à ses anciennes couleurs sera particulier. Pour la première fois, dix ans plus tard, l’attaquant mosan va retourner au stade Louis Manne où il affrontera l’équipe de Michaël Fréson, son ancien équipier.

Michaël, Johann, pensez-vous qu’il est possible de revoir un Bas-Oha avec autant de qualités qu’à l’époque ?

M.F.: J’ai tendance à dire que oui si les jeunes parviennent à former la même unité qu’à l’époque et qu’ils travaillent, alors oui c’est possible.

J.L. : Je ne sais pas car il y avait à l’époque quand même de grands noms. Maintenant, c’est vrai qu’il y a déjà un beau groupe pour le moment.

Avez-vous un souvenir particulier l’un sur l’autre ?

M.F. : Licour, c’est la définition du contre favorable (rires). Il nous a rendus fou à l’entraînement et je ne me souviens pas d’une seule action où le ballon ne tournait pas pour lui. Après, je pense qu’il avait pris exemple sur Thomas Rovny car il avait un très gros mental, des grandes qualités physiques et sautait plus haut que des défenseurs qui étaient dix centimètres plus grand que lui.

J.L. : Avant toute chose, Mika est quelqu’un que j’apprécie énormément. Après, même s’il n’était pas des plus rapides, c’est un gars solide, fort dans le duel et qui était précieux pour un groupe.

Michaël, Wanze/Bas-Oha sera-t-il en D3ACFF la saison prochaine ?

M.F. : Je suis de nature optimiste, donc je vais dire oui, même si les pronos disent le contraire.

Johann, Fize va-t-il atteindre le tour final cette saison ?

J.L. : (Après une longue hésitation) Je crois en mon équipe et en ses qualités et si on arrive à mieux défendre en équipe, alors c’est possible.

Un petit prono pour cette rencontre ?

M.F. : Allez, on va dire une victoire 2-1 mais avec un but de Licour pour lui faire plaisir hein (sourire).

J.L. : Non, non, une victoire 1-2 pour nous avec les mêmes buteurs qu’à l’aller (rires).