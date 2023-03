Football (P2A) - Yannick Pauletti: "Il va falloir concrétiser nos bonnes intentions"

À Waremme B par contre, tout semble bien se passer. "Nous restons en effet sur quatre rencontres sans défaite, observe Romain Paquet. Le groupe est plus soudé que jamais et je remarque qu’il a franchi un cap au niveau du caractère, de la maturité et de la saine agressivité."

Au classement malheureusement, le seul palier que les Stadistes peuvent franchir c’est celui qui les sépare de la 8e place occupée par Huy et distante de cinq points. "Effectivement, c’est un des deux objectifs poursuivis. L’autre étant de terminer dans le top 5 de la 3e tranche. Pour le reste, nous avons déjà fait le job soit nous sauver et sortir de nouveaux jeunes. C’est donc de manière totalement décomplexée que nous abordons ce déplacement à Braives."

Braives, qui, pour la première fois cette saison, est éjecté du top 5. "Les garçons ont livré une bonne copie à Xhoris mais il leur a manqué de l’agressivité dans les vingt derniers mètres, commente Yannick Pauletti qui a eu une bonne discussion avec ses joueurs ce jeudi. Ils sont motivés à l’idée de bien terminer la saison et à l’entraînement j’observe qu’ils sont effectivement impliqués dans ce qu’ils font. Maintenant il va falloir que ces bonnes intentions se concrétisent sur le terrain le dimanche.