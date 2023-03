Football (P2A): Simon et les Faimois pour la victoire

Et justement, que peuvent encore jouer les gars de Franck Walo en cette fin de saison. "Nous croyons fermement au maintien, mais nous ne sommes pas bêtes non plus, tempère le grand blond. Nous sommes conscients que ce sera très compliqué. " Pour se faciliter les choses, Faimes serait bien inspiré de gagner des matchs. "Dans notre situation, accrocher un partage et donc un point c’est inutile. Ce qui doit nous faire avancer, ce sont les victoires. "

Pas sûr que ces trois points tant attendus tombent dès dimanche. Ster, meilleure défense du championnat, semble en tout cas bien costaud et déterminé à participer au tour final. "Nous les avons déjà joués plusieurs fois et ils ont un jeu pour le moins solide. Derrière, ils laissent peu de chance aux attaquants adverses " note Simon.

En tant que capitaine, le médian devra donc parvenir à motiver les siens pour venir à bout de la ténacité sterlaine. "Justement, je suis satisfait de mon attitude sur le terrain cette saison. C’est compliqué de parler de mon niveau de jeu personnel vu la situation collective mais en termes de mentalité, je pense avoir fait de mon mieux" glisse, non sans modestie, Gauthier Simon. Reste maintenant aux Faimois à lier esprits et corps pour aller chercher les victoires.

FAIMES: Houart, Mailleux, Halleux, Diomande, M.Renson, B.Renson, Simon, R.Vinchent, Genette, Mostade, Venner, Jacques, Arcadipane, Grommen, Tamoh.