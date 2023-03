Football (P2A) - Guy Derenne: "Important pour la tranche"

Trois sur neuf pour Jehay, un sur neuf pour Templiers, voilà deux formations qui ont démarré 2023 mollement et qui aimeraient retrouver rapidement des couleurs afin de rester accrochées à leur objectif: le tour final pour Jehay, un rapide maintien mathématique pour Templiers. "Le tour final nous l’ambitionnons via le gain de la deuxième tranche que nous dominons actuellement, entame Guy Derenne. Il nous reste deux rencontres à jouer et à gagner pour décrocher ce sésame: Templiers demain et Burdinne le 26 mars. Deux rendez-vous de la plus haute importance." Jehay part logiquement favori de ce duel d’autant plus qu’à l’aller il s’était imposé 1-7 en Condroz et que les hommes de Pierre Sougnez sortent d’un nouveau revers sévère (8-1) à Seraing. "Des chiffres lourds mais trompeurs. À 11 contre 11, sans Delbouille, Godinas, Morsat et Luymoeyen, nous menions à la marque, précise Mattia Cagnoni. Et face à Waremme quinze jours plus tôt nous menions 3-0 à la pause avant de laisser filer la partie à la fin après avoir été réduits à neuf. Lors de nos trois récentes rencontres des décisions arbitrales en notre défaveur ont clairement influencé l’issue des débats mais nous avons aussi eu du mal à canaliser nos émotions lorsque les événements se liguaient contre nous. Il faudra qu’on s’améliore à ce niveau-là."