Football (D2 ACFF) - Verlaine se rend à La Louvière: "L’une des plus belles équipes"

Samedi, les Verlainois iront à La Louvière, une équipe qui n’a laissé que de bons souvenirs aux Hesbignons. "On avait dû livrer un gros match pour battre cette équipe, se souvient le coach des Taureaux. La Louvière est l’une des plus belles équipes de la série."

Il n’empêche que ce Verlaine-là, à onze journées de la fin du championnat semble plus mature que jamais. "Quand je vois comment les joueurs se battent à l’entraînement, je me dis qu’on peut encore hausser notre niveau de jeu. Chaque semaine, je dois faire des choix injustes pour aligner mon onze. Un Gilsoul, qui se bat comme un fou à l’entraînement, j’aimerais le faire jouer davantage. Ce n’est pas évident toutes les semaines à gérer. Attention, je préfère nettement me retrouver dans la situation actuelle que lors de la dernière saison où je devais aligner des gars qui ne le méritaient pas", explique Marc Segatto. T.B.

Arbitre:

VERLAINE: Reciputi, qui vient d’être papa, ne sera pas présent. Chubaka est blessé.