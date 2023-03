Football (D2 ACFF) - Raphaël Miceli: "On ne doit pas se focaliser sur Tubize"

En quête de points afin de se rapprocher du Top 5, Tubize tombe à pique pour rebooster tout un groupe qui vit une saison en dent de scie. À seulement quatre unités des Brabançons, les Hamoiriens espèrent tirer leur épingle du jeu contre une équipe qui ne vit pas sa plus belle rentrée scolaire. "On ne doit pas se focaliser sur Tubize, annonce l’entraîneur. On doit prendre dix ou douze points pour être rassurés et ce n’est pas ce mois-ci qui nous gâtera. Dans leur chef, ils ne peuvent pas nier passer totalement à côté de leur saison. La pression est sur leurs épaules. Nous ne pouvons que créer l’exploit. Si on arrive à accrocher un nul ou remporter le match, ce sera du bonus.".

Si Hamoir ne signe pas sa plus belle saison, les émotions récentes et les différentes sorties médiatiques n’aident guère la structure condrusienne à se relancer définitivement dans un exercice qui semble avoir déjà été joué. Le groupe, quant à lui, n’a guère l’état d’esprit positif. "Depuis de longues semaines, nous vivons des moments difficiles, je ne vais pas mentir, répond Raphaël Miceli. Et ce n’est pas l’intervention maladroite de notre capitaine qui a arrangé les choses. Nous n’avons pas la tête au sport, tout simplement…"

Dans un souci de préservation de son groupe, l’entraîneur de Hamoir ne souhaite plus voir de sorties médiatiques de la part de ses joueurs. Est-ce peut-être un moyen pour les Rats de se protéger et se concentrer sur leurs prochains duels ? L’issue de chacune ces rencontres nous donnera peut-être les réponses…

Arbitre: Yann Jamar

HAMOIR: tout le noyau est disponible.