Le médian, arrivé rue Burettes en 2021, prend son pied chaque semaine. "Je viens à l’entraînement avec le sourire. Je n’ai jamais connu un tel groupe où tout le monde s’entend de la sorte, glisse le joueur de 23 ans avant d’évoquer l’adversaire du week-end. Acren reste un adversaire coriace à jouer. C’est un bon bloc défensif. De toute façon, dans cette série, il ne faut pas se fier au classement. On l’a encore vu la semaine dernière contre Seraing (NDLR: lanterne rouge) . On a été bousculés."

"Le coach est parvenu à inculquer sa soif de gagner"

Comme Stéphane Jaspart ne cesse de le répéter, Warnant n’a aucune pression. "Le coach a totalement raison. Et c’est sans doute pour ça que depuis presque deux saisons, tout va très bien pour nous. Quoi qu’il arrive, on sait qu’on ne montera pas. On aurait pu lâcher prise à un moment donné mais nous sommes tous des compétiteurs. À titre personnel, je suis un mauvais perdant et je veux tout gagner. Si c’est démotivant de ne pas monter ? Non. On le sait depuis le début de saison que ça sera le cas. Malgré ce contexte, le coach est parvenu à inculquer sa soif de gagner à tout le groupe", commente Jonathan Mavuba.

Si le médian n’a pas encore prolongé à Warnant, il se verrait bien continuer l’aventure pour une saison supplémentaire. "Les négociations sont en cours. Moi, j’ai envie de rester, dit-il. Ce qui m’impressionne avec Warnant, c’est la confirmation. La saison passée, certains pensaient que c’était un accident. Ici, on a prouvé le contraire. Warnant n’est pas leader par hasard. Je sais de quoi on est capable. Être champion serait exceptionnel", commente Jonathan Mavuba.

En attendant, les Verts devront d’abord battre Acren chez eux. Une équipe qui n’avait laissé que de bons souvenirs aux Hesbignons. Pourvu que ce soit encore le cas ce week-end.

Arbitre: Kevin Alexis.

WARNANT: tout le monde est disponible.