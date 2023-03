Football (D2 ACFF) - Lemire: "Je ne sais pas si tout le monde y croit"

Tant que le maintien sera possible mathématiquement, les Wawas continueront d’y croire. Une motivation qui semble néanmoins se confronter de plus en plus à la réalité du terrain et surtout des chiffres ces dernières semaines. "Mais n’allez pas croire qu’on va se déplacer pour rien du côté de Ganshoren, prévient Henri Verjans. Certes, c’est une belle équipe qui joue très bien à domicile mais nous devons ramener quelque chose. Nous ne sommes plus en championnat, il nous reste onze matchs de Coupe."