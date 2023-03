Basket-ball (R2): Haneffe doit impérativement se réveiller contre Huy

"On n’a pas besoin de faire de grandes théories ou des calculs. Nous devons gagner un point c’est tout", lance un Jérémy Prinsen.

Car, tous les adversaires directs des Templiers ont pris un maximum de points contre Huy et il faut que ce soit aussi le cas pour les Hesbignons. Sans le moindre irrespect pour les Hutois, mais dans l’optique de ne pas se mettre une corde au cou.

Ça, c’est pour la théorie car, en pratique, les derniers de la série débarquent avec un statut d’outsider idéal pour créer l’exploit. Sortant de leur première victoire en 18 mois, les troupes de Steve Jovenau seront sur du velours. "Haneffe doit gagner, pas nous ! Notre objectif sera identique à celui de début de saison: progresser. Ce n’est pas parce que l’on a gagné une rencontre que l’on va commencer à changer cet état d’esprit. La relégation est inévitable donc, gardons la bonne mentalité et travaillons."

Ce qui peut clairement aboutir à une victoire si Haneffe ne se réveille pas. "On a fait le mieux possible cette semaine avec les 8 joueurs du noyau présents et s’appliquant, explique encore Jérémy Prinsen. Baron était absent et ne sera pas là ce samedi alors que Szabo est toujours en vacances. Normalement, il rentre ce samedi matin et sera sur le banc pour le derby… si aucun contretemps ne vient changer cela. On a parlé quelques minutes mardi, non pas pour parler spécifiquement de ce match, mais pour tenter de comprendre les raisons de l’énervement de la semaine dernière à Charleroi et tenter de voir comment l’éviter."

Maintenant, pour ce derby, on sait que les Haneffois auront à cœur de se montrer, des joueurs comme Dessart n’imaginant même pas perdre contre le voisin historique. Idem pour un Swolfs qui est monté à Haneffe il y a quelques saisons après avoir porté les couleurs hutoises. Dans le sens inverse, on ne va pas refaire l’histoire d’amour entre Jaco et la salle des Templiers, qu’il va trouver bien changée. La tension sera là, l’envie aussi et, on l’espère, la réussite aussi pour que tout le monde vive un bon moment.

Pour garder une équipe en R2, il serait évidemment bon que les Templiers imposent leur basket maintenant, en toute neutralité, Huy a aussi des armes à faire valoir. Bref, le contexte est passionnant. Et tout le monde tente de mettre un maximum d’atouts de son côté à l’image de la présidente Kabwe, parfois superstitieuse, qui occupera sa place fétiche dans la salle "pour que toutes les planètes s’alignent."

Car, plus loin que cette rencontre, il faut aussi que les Templiers se rassurent le plus vite possible pour avancer dans leur programme de la saison prochaine. À ce sujet, Jovenau vient de confirmer qu’il serait le grand architecte de la reconstruction de Huy en P1.