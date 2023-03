Basket-ball (R1): Waremme veut sa revanche contre Kain

Ensuite, le match aller à Kain, le seul revers en championnat, la seule tâche sur un parcours presque parfait qui mènera les troupes d’Alban Angelucci d’ici quelques rencontres au titre de champion. "On a donc un énorme esprit de revanche au moment de recevoir cette équipe, nous avouait un Alban Angelucci qui n’a, on le sent très clairement, pas encore digéré cette rencontre. Nous avions joué sans Gaudoux en première période et nous avions été laminés. Puis Maxime avait été lancé dans la bagarre et nous avait permis de revenir et de passer devant avant un tir après le buzzer qui avait été accordé aux locaux pour leur donner la victoire."

On le sent, la blessure n’est pas refermée et il est clair que les Wawas vont vouloir prouver qu’ils sont la meilleure équipe de la série. "Kamel a repris les entraînements. Pas encore dans leur intégralité mais il sera avec nous ce samedi. Je vais tenter d’encore lui laisser une semaine de repos sans prendre de risque d’autant que le groupe tourne de toute manière bien. On est à la maison, avec toutes nos armes, les malades sont revenus au poste. À nous de montrer notre meilleur visage. Actuellement, cette équipe est dans le ventre mou (NDLR: 10 victoires pour 9 revers) mais peut encore ambitionner les play-off. Ils mettent énormément d’intensité, notamment au rebond offensif. À nous à contrôler cela, comme en 2e période chez eux", soulignait Alban Angelucci.

À noter qu’en cette fin de semaine, Mike Archambeau a officialisé son départ pour la R1 de Belleflamme alors que ce sera direction Esneux Saint-Louis (D3) pour Martin Ceulers. Reste encore plusieurs joueurs (dont Yannick Moray) à finaliser leur futur qui ne se fera plus en Hesbaye.