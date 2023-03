Basket-ball (P1): Waremme, la meilleure défense de la série doit frapper

Maintenant, face à une équipe championne P2 l’an dernier, Waremme ne devra pas prendre cette rencontre en mode mineur car, dans la raquette, les Verviétois ont de sérieux arguments à faire valoir. Dans le collimateur de la défense hesbignonne, il y aura avant tout Remacle, l’un des 10 meilleurs marqueurs de la série qu’il ne faudra pas laisser trouver ses marques.

Une équipe de Henri-Chapelle qui a réussi à se rassurer la semaine dernière en mettant, normalement désormais trois équipes derrière elle. Dans ce contexte, les visiteurs sont en lutte avec Atlas qui compte une victoire de plus. Les visiteurs débarqueront donc motivés même s’ils devront faire face à de nombreuses absences comme l’expliquait le coach Ledain. "Notre périmètre va être décapité par des blessures ou absences. On va devoir jouer avec deux distributeurs ou faire remonter des pivots. Ce sera du bricolage mais on va se déplacer sans pression. Waremme est au sommet de la hiérarchie, le mérite et sera à domicile. On va voir ce que nous pourrons faire et pendant combien de temps."

À noter que cette équipe sera reprise en main par le coach actuel des dames de Haneffe: Frédéric Carton. Autre information qui a fait trembler la Province en début de semaine, Welkenraedt, dernier de la série, a annoncé qu’il donnerait sa place en P2 au club de Harimalia qui disposera dès lors de 2 équipes P2 l’an prochain.