Basket-ball (P1): La Villersoise arrêtera-t-il Mike Bastings ?

Après la perte du match à 100 points la semaine dernière, Villers ne se fait plus d’illusion. "C’est donc uniquement pour le plaisir, pour l’orgueil et pour notre passion du jeu que nous allons continuer cette saison", nous confiait un Damien Deblond qui sait qu’entre la perte des dernières illusions et le calendrier de fou à venir, il faut mettre un maximum de positif.