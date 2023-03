Alferi : "Stockay est ambitieux"

Symbole de cette réussite, Lucas Alfieri est probablement dans sa meilleure forme depuis de nombreux mois. Le portier a réussi sa quatrième clean-sheet de la saison et ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. "On se débrouille pas mal, en effet, sourit le gardien. Contre Meux, nous avons vraiment été bons. De leurs aveux, nous étions même l’une des plus belles équipes de la série. Nous arrivons à proposer un beau football, et même quand ça va parfois un peu moins bien, on arrive à rester solide. Nous sommes capables de battre n’importe quelle formation, mais on se doit de rester humble et ne pas être plus beau que ce que l’on imagine."

"L’appétit vient en mangeant"

Si Stockay ne fera pas la demande afin d’obtenir la licence en vue de la N1, l’équipe de Manu Valoir n’est pourtant pas loin du top 5 et donc, du tour final. Alors qu’on voyait les Hesbignons dans le rouge au classement en début de saison, force est de constater que la tendance s’est bien inversée. " On s’était dit à la reprise du championnat que les deux premières rencontres allaient impacter la suite de notre saison et tout s’est plutôt bien déroulé. Nous avons onze points en plus que la saison dernière, on est sorti de la zone rouge et c’est évidemment toujours plus agréable de ne pas jouer avec l’épée de Damoclès au-dessus de la tête. On est tous ambitieux dans ce noyau et puis, on dit souvent que l’appétit vient en mangeant hein (sourire). "

Mais avant de parler de classement, il va être nécessaire de prendre des grosses unités face à Rebecq qui généralement, ne sourit pas aux équipes de notre arrondissement.

Arbitre: Antoine Urbain, assisté de William Bara et Maria Etienne.

STOCKAY : Manu Valoir dispose d’un noyau au complet et décidera sa sélection ce samedi matin.