Sampson et Evans s’offrent l’argent

Nouvelles performances pour nos athlètes régionaux. Lors des championnats de Belgique universitaires disputés à Gand, Yanni Sampson, au saut en longueur, et Cassandre Evans, au lancer du poids, ont tous les deux raflé la médaille d’argent. "J’aurais bien voulu gagner et sortir une plus grande performance, explique le premier cité, auteur d’un saut à 6m99. Néanmoins, je reste satisfait de mes prestations. La condition physique est présente et j’estime que je peux aller chercher les 7m30. " L’athlète hutois aura l’occasion de poursuivre sur sa lancée le week-end prochain… à Gand pour les championnats de Belgique junior à la longueur.