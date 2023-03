Jogging (Challenge cours la province): du beau monde attendu au trail de l’Ourthe à Hamoir

Ce samedi 04 mars en milieu d’après-midi, les joggeurs se dirigeront dans le fin fond du Condroz, du côté de Hamoir, pour une nouvelle manche du Challenge cours la province. Au menu du jour, trois distances variées. Si les traditionnelles courses de six ou de onze kilomètres sont bien évidemment toujours présentes, les plus courageux pourront participer à un trail long de plus de 26 kilomètres. Pour toutes les courses, le départ se fera au hall omnisports, mais avec des horaires différents puisque si les deux courses "traditionnelles" débutent en même temps, à 15h30, le départ du trail se fera quant à lui une heure plus tôt.