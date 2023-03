Hockey (playdown): les deux équipes premières du club de hockey engagées dans la lutte pour le maintien

Et pourtant, douze mois plus tard, revoilà les Mosans en course pour leur survie en Division 2. Et si Huy n’est au final qu’à trois unités seulement des deux places qui sauvent, force est de constater qu’il va falloir une véritable force de cohésion pour s’en sortir. "En plus d’un noyau très court, nous avons vécu un week-end noir avec de graves blessures pour Arthur et Louis Reynders, Corentin Gevers ainsi que Martin Deval, regrette Benoit Baseil, regrette Benoit Baseil, le coach mosan. Nous allons être aidés de six joueurs plus expérimentés, mais la préparation est loin d’avoir été optimale. "

Et malgré un groupe amputé de plusieurs éléments importants, Huy se doit d’y croire et d’entamer ce mini-championnat de la survie pied au plancher. "Même si c’est difficile et que je ne sais même pas comment je vais travailler à l’entraînement, d’autant que chaque semaine, j’aurai une pièce au puzzle à ajouter, on va essayer de gravir les échelons. Malgré les circonstances, on doit se donner à fond et y croire jusqu’au bout. Si les joueurs se transcendent, alors tout est possible… "

Avec une école de jeunes aussi performante, Huy doit rester en D2. Pour cela, les Bleus auront dix rencontres pour faire le travail et ainsi, peut-être, réussir comme la saison dernière, une remontada tant espérée.

Les dames de Huy, engagées dans une course-poursuite

Tout comme chez les hommes, les hockeyeuses hutoises, aussi en Division 2, ont vécu une première partie de saison assez compliquée. Avec un petit point seulement, les Hutoises ont terminé à la lanterne rouge. Mais heureusement pour les Mosanes, durant les Playdown, les points sont divisés par deux et donc, tous les rêves sont permis d’autant que Luca Minadeo, l’entraîneur des Bleues, se montre très satisfait de la préparation. " Nous avons de gros problèmes dans les cages avec beaucoup de changements et dans les matchs face à des équipes de notre niveau, nous avons souvent pêché dans la finition pour perdre finalement d’un but assez régulièrement. J’ai aussi donné un programme physique à suivre car il fallait que certaines joueuses se mettent à jour par rapport à la division dans laquelle on évolue. On sait que l’on doit faire mieux et on s’est d’ailleurs donné les moyens pour y arriver."

Un début de Playdown décisif

Le coach hutois en est conscient: pour se maintenir, il faudra absolument remporter la plupart des rencontres. Et pour cela, même s’il reconnaît que la mission semble compliquée, il peut faire confiance à des filles ultra motivées. "Il faut déjà se mettre à l’idée que nous venons de remporter nos cinq derniers matchs amicaux. Attention, je n’ai pas du tout dit que tout allait être facile, bien du contraire. Mais nous avons retrouvé de la confiance et tout dépendra de notre efficacité face à des adversaires qui sont désormais toutes à notre portée."

Et pour ce dimanche, les Hutoises recevront Anderlecht, qui précède la bande à Luca Minadeo au classement général. Une rencontre d’ores et déjà décisive qui pourrait offrir à Huy, espérons-le, une première victoire nécessaire pour enfin lancer cette saison, sous peine de déjà voir les derniers espoirs de maintien s’envoler… Mais ça, personne à Huy ne veut l’imaginer.