Cyclisme sur piste: un nouveau record pour Thibaut Bernard

"C’était un long déplacement. Deux fois vingt-quatre heures en comptant l’escale à Istanbul. Avec du décalage horaire. Quand je suis rentré, j’étais bien fatigué. Je me suis endormi à 19h00 pour me réveiller le lendemain matin." C’était bien, l’Indonésie ? "J’étais un peu déçu de ce que j’y ai vu ou de la nourriture, cela ne m’a pas forcément donné envie d’y retourner", répond-il.

Mais d’un point de vue sportif, le coureur de Cras-Avernas était assez satisfait de ses sensations. Plus que lors de sa dernière compétition, qui avait eu lieu en Suisse, à Grenchen, pour le Championnat d’Europe sur piste. "À l’Euro, on avait décidé que je fasse l’impasse sur la poursuite individuelle pour me reposer, comme j’étais un peu moins bien sur la poursuite par équipes, détaille Thibaut Bernard. Mais cette fois, je me sentais bien mieux."

La sélection nationale belge s’est encore illustrée sur cette manche de la Coupe des Nations. "Le contrat est bien rempli, continue le pistard. Nous avons terminé à la sixième place, tout en sachant qu’un coureur de notre quatuor était malade et a dû être remplacé. Mais celui qui a pris sa place s’en est bien sorti. Nous passons vraiment très près d’une qualification pour la finale. Il reste pas mal de petites choses à finaliser, mais tout commence quand même à vraiment bien se mettre en place au niveau de la poursuite par équipe. Nous avons d’ailleurs établi un nouveau record de Belgique avec notre temps réalisé en Indonésie."

Avec un chrono bloqué à 3:51.186

Il espère donc que les automatismes seront encore mieux en place pour le prochain rendez-vous du Team Belgium sur la piste. Ce sera pour un autre long voyage, planifié à la fin du mois d’avril, avec la manche de la Coupe des Nations prévue à Milton, au Canada. D’ici là, Thibaut Bernard va aussi reprendre la route. Il va effectuer sa reprise ce dimanche, en France, sur une épreuve reprise en catégorie 2 dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale: le Grand Prix de Lillers. "Son parcours n’est visiblement pas super facile, avec deux bosses par tour. Cela va me changer des épreuves toutes places disputées l’an passé aux Pays-Bas mais cela va certainement piquer comme reprise !"

Une reprise qu’il effectuera avec le maillot de son équipe, la formation continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team.