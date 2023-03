RBC Ans 108 – Rebond Neuville 61

Face à un adversaire bien plus fort, les Neuvillois ont continué leur dynamique d’intégrer leurs jeunes dans la dynamique adulte. Régulier au niveau de la marque avec Hendrix, Pizziferri et Devolder, le Rebond ne pouvait pas revendiquer la victoire mais travaillait positivement.

QT: 25-16, 29-15 (54-31), 32-14 (86-45), 22-16.

NEUVILLE: Hendrix 17, Pierrat 4, Pizziferri 13, Devolder 10, Bauduin 5, Criminisi 5, Vanderheyden 0, Rorive 7.

BC Hannut D 51 – Othée 50

Mais quelle rencontre ! Quel résultat pour des hannutois qui n’ont pas lâché prise malgré des conditions très compliquées. Ainsi, avec seulement 6 joueurs, les locaux ont dû s’arracher dans le dernier quart afin d’aller cette 5e victoire de la saison. Pourtant, les visiteurs (7 victoires au compteur) avaient fait le travail, entamant le dernier quart sur le score de 32-45. Une avance confortable conquise dans un 2e quart à sens unique où les troupes d’Arnaud Munten avaient sombré: 9-21. Mais, dès la sortie des vestiaires, les Verts déployaient une défense de fer n’encaissant plus que 14 points en 20 minutes. Restait à lancer des attaques plus performantes, choses que le groupe réalisait enfin dans la dernière ligne droite. 8 points du joueur coach dont les 2 lancers décisifs, les bombes d’Arnaud Munten et Debled en soutien, les Hannutois réussissaient le hol-dup parfait.

QT: 14-15, 9-21 (23-36), 9-9 (32-45), 19-5.

HANNUT: Munten Au 3, Munten Ar 29, Debled 3, Ducenne 0, Zekhnini 9, Hentschel 6.

Série B

Vaillante Jupille C89 – Giants Braives B 60

Les Giants ont tenu 10 minutes avant d’exploser des deux côtés du terrain. Joassin tenait l’équipe à bout de bras en première période (14 des 26 points) mais cela ne suffisait pas.

QT: 17-16, 30-10 (47-26), 28-12 (75-38), 14-22.

BRAIVES: Joassin 20, Canion 7, P Davin 3, Pirlet 11, Linotte 1, Diakoff 12, Tourneur 6, Curinckx 0.

BC Hannut C 57 – CS Outremeuse 69

Les Hannutois ont été défaits à domicile par l’Outremeuse.

QT: 18-17, 11-16 (29-33), 15-17 (44-50), 13-19.

HANNUT: Plainevaux 15, Gillis 3, in’t Groen 3, Badet 6, Golenvaux 8, Evrard 6, Huart 0, Mucyo 9, Delvaux 5, ichotte 0, Materne 2.

Série D

Alliance Flémalle 44 -Union Huy C 79

Après un départ complètement loupé et un marquoir filant à -12, les Hutois allaient avoir une magnifique réaction. Une nouvelle défense de fer, des locaux réduits à 19 unités en 30 minutes et un jeu fluide en attaque. Une belle répartition des points et une belle victoire pour les Unionistes évitant de donner une première victoire aux locaux.

QT : 25-14, 3-29 (28-43), 8-21 (36-64), 8-15.

HUY: Lemaitre 12, Halut 12, Braida 11, Cremers 6, Gaspart 4, Roba 10, Mallegol 2, Vandenbossche 2, Vanhees 6, Bolly 8, Pirard 3.

Harimalia D 54 – ABC Waremme D 68

Dans ce duel entre équipes à 7 succès, les Wawas l’ont emporté avec un 3e quart décisif. Avec la paire Collin-Munkherde en feu, les Wawas s’envolaient alors vers la victoire.

QT: 1417, 11-11 (25-28), 18-24 (43-52), 11-16.

WAREMME: Godart 2, Cornet 5, Thirion 7, Collin 23, Munkherde 16, Claes 4, Ndombasiolenga 6, Van Keirsblick 2.