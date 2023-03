Hubin: "Le Rallye de Hannut n’est pas mort"

Malgré l’annulation du Rallye de Hannut 2023, Cédric Hubin a organisé samedi soir son traditionnel souper de soutien à la Maison de village de Fallais, à Braives. Une manière de récolter des fonds pour disputer l’une ou l’autre épreuve cette saison. "Notre volonté est de rouler cette année. Reste à savoir où, affirme le Braivois. Nous sommes des passionnés de rallye et nous voulons continuer à pratiquer le sport qui nous fait vibrer."

À cette occasion, Cédric a reçu la visite de plusieurs élus politiques: Manu Douette (bourgmestre de Hannut), Martin Jamar (échevin des Sports à Hannut) et Xavier Lisein (échevin des Sports à Braives) ont répondu positivement à l’invitation du pilote. "Cela m’a agréablement surpris, confie-t-il. C’est la preuve que le dialogue est possible avec les autorités. Nous pouvons reconstruire ensemble l’avenir du rallye."

Des réunions sur la sécurité des épreuves routières sont d’ailleurs déjà prévues à Hannut. "Elles commencent mi-mars et s’étalent sur plusieurs mois, explique Cédric. Elles devraient rassembler plusieurs types de personnes: des politiciens, des organisateurs, des pilotes… C’est assez vaste. La volonté du bourgmestre est d’autoriser l’organisation du Rallye de Hannut en 2024. Je suis donc optimiste et certain que cette épreuve n’est pas morte."