Football (P4C): Xavier Lempereur s’en mord les gants et ne restera pas à Momalle B

Ce sera à Saive que Xavier Lempereur déposera ses valises. "Je suis un réel amoureux du football et mon plaisir passe avant tout par préparer des entraînements, donner des consignes et corriger les joueurs, note Xavier Lempereur. Actuellement, je ne prends plus de plaisir, mais je reste jusqu’à la fin car je me suis engagé avec Greg (NDLR: Sciulara)."

Récemment, la situation entre les deux équipes momalloises n’a fait que se détériorer à la suite d’une sortie réalisée dans nos pages. "On a essayé de se faire entendre car rien n’avançait", explique Greg Sciulara. Quant au second entraîneur, on n’annonce pas de positif. "C’est le lot de toutes les équipes B, raconte Xavier Lempereur. Je n’en veux à personne, moi-même je ne sais pas ce qu’il avait été établi de base. Tout ce que je peux dire c’est que cela fait très longtemps que nous n’avons plus d’aide de la P2 et donc je me retrouve dans les cages…"

Alors que Julien Ista préfère venir jouer dans le jeu et que Nicolas Presti se voit catapulter sous les ordres de Christophe De Smedt, c’est au deuxième coach à enfiler les gants pour aider les siens. "J’ai joué 80 minutes en vétérans samedi dernier, donc j’avoue être légèrement fatigué, sourit le néo-gardien. J’avais dit la dernière fois que je ne le ferai pas toutes les semaines, mais je crains bien que cela arrive. Greg (NDLR: Sciulara) a également pris cette place également une fois. On veut se battre pour l’équipe et pour les gars qui restent motivés. Les joueurs sont là et n’ont rien demandé à personne pour évoluer dans les conditions actuelles, donc nous nous donnerons pour aller chercher un maximum de choses."