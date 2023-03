Basket (provinciale): Trois sur trois pour les Hutoises

Et la passe de trois a même été réussie par les Mosanes puisque l’équipe de P1 a également décroché la victoire avec la même recette. 38 points seulement encaissés pour les troupes d’Arnaud Pinte qui a aussi pu compter sur une implication de toutes ses joueuses.

Enfin, en P2, une Fontaine des grands soirs a permis de décrocher une nouvelle victoire pour des Hutoises que l’on n’arrête plus. Avec une Berghmans très incisive, voire simplement inarrêtable pour la défense liégeoise, les Unionistes finissaient parfaitement cette rencontre.

Autre énorme "finish", celui réalisé par Hertay qui a claqué les 10 derniers points d’une équipe de Waremme réussissant finalement à dominer Harimalia. En contrôle total à la pause (16-26) de cette rencontre avec, il est vrai, un peu de réussite, les Hesbignonnes perdaient pourtant pied dans le 3e quart avec la seule Belli qui parvenait à planter un panier. Mais heureusement, la meneuse des Wananas finissait admirablement le travail dans le dernier quart de la rencontre.

Par contre, Verlaine n’avait pas assez de marqueuse, mis à part Smolders, sur le terrain que pour espérer renouer avec la victoire.

Si tous les résultats avaient évidemment une importance, c’est pourtant bien en P1 que le programme était le plus important avec une équipe de Comblain qui n’a pas réussi à faire tomber les leaders de la série. 22-13 à la pause, seule Tortolani trouvait la cible alors que Gralinger prenait le relais lors d’un deuxième acte plus équilibré mais qui ne permettait pas d’inverser la vapeur. Tout l’inverse du second duel au programme avec les troupes de Buet, cette fois, atomisant Flémalle dans le sillage d’une Tortolani en feu.

On pointera aussi la prestation de la P1 de Haneffe grâce à une rencontre maîtrisée dans le sillage d’une Lemaitre impériale pendant l’entièreté de la rencontre.