Athlétisme: Six médailles pour nos athlètes Masters aux championnats de Belgique indoor de Gand

Et parmi les médaillés, deux clubs sont représentés : Hannut et Huy. Avec quatre médailles, le club dont Gert Theunis est un pilier, est le mieux représenté de l’arrondissement. Et même si le speaker officiel de la Cross cup de Hannut avoue qu’avec les nouvelles tranches de 5 ans entre chaque catégorie, les participants sont de moins en moins nombreux, il félicite quand même chacun des participants. "Anouk Lilien a été chercher l’or dans la catégorie M40 au saut à la perche avec un saut très intéressant de 2.55 mètres à la perche. De son côté, Christine Fuentes a remporté le concours du lancer du poids avec un jet à plus de 10 mètres. C’est une ancienne grande athlète qui performe toujours à un très bon niveau. De son côté, François Chantry atteint toujours pratiquement les 11 mètres au triple saut chez les M50 alors que certains athlètes n’arrivent plus à atteindre le bac de sable (rire). Et enfin, Carole Fauville a été chercher l’argent en M35 avec un saut de 3.86 mètres à la longueur. Il faut être motivé pour pratiquer encore des épreuves aussi explosives. Après, c’est bien pour le club, ils représentent à merveille Hannut. "

Noël Ackaert prend deux médailles

Du côté de Huy, si Christophe Melin a battu le record du club dans sa catégorie aux 800 mètres, c’est bien Noël Ackaert qui a remporté les deux médailles pour son club. Et comme son palmarès, elles sont en or. "Mais je tiens à relativiser d’emblée les performances, nous n’étions que trois et quatre concurrents dans les deux concours. Je suis même plutôt déçu de mes performances, j’aurai aimé à chaque fois aller à une vingtaine de centimètres plus loin ", se morfond celui qui a remporté l’or dans la catégorie M45 du triple saut ainsi que de la longueur. Deux concours qui ont coûté de l’énergie physiquement et une blessure, sans aucun doute à cause de la mauvaise piste d’athlétisme à Huy. " Je sais que tout le monde essaye de bouger, mais ça devient vraiment catastrophique. La piste n’est pas assez longue mais surtout, est usée et devrait être remplacée depuis au moins quinze ans. Les douleurs que beaucoup de Hutois ressentent proviennent de la mauvaise qualité du rebond qui est en hiver inexistant. Il va falloir penser à notre sport car ça devient intenable. "

Et si le message est passé, le Hutois va désormais pouvoir essayer d’un peu se reposer, avec deux médailles en or supplémentaires accrochées dans une penderie longue de récompenses, maintenant.