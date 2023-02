Malgré l’aide des anciens, Strée n’aura pas su créer le miracle

Alors, imaginez un peu la déception de l’entraîneur qui a vu son équipe réagir en deuxième période et qui n’est finalement pas passé très loin d’un de ses premiers gros exploits sous la coupole de T1 à Strée. "Effectivement, elle est bien présente, soupire l’ancien attaquant. Nous encaissons deux fois sur des erreurs individuelles en première mi-temps, ce qui fait évidemment toujours mal. Après, on se bat pour revenir, et à 1-2, on touche le montant. Quand je vois ça, je me rends bien compte que nous ne sommes pas passés loin et ça me fait, finalement, encore plus mal pour les joueurs. Mais si je devais résumer la situation, c’est que nous ne devons pas baisser les bras. Si nous restons tous dans cette direction, nous allons vite regagner des matchs. "