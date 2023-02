Football (P3A): Jérôme Olivier, ailier d'Oreye : "Pour le tour final, on doit faire 10/12"

Sur un terrain très compliqué, le flanc droit a fait mal, très mal à la défense de Strée. Et quand à la treizième minute, il reçoit un peu chanceusement le ballon à l’entrée du rectangle, Olivier Jérôme n’hésite pas et envoie un obus dans la lucarne d’un Quentin Piette qui n’a même pas pu esquiver le moindre mouvement. De là à penser que ce genre de conditions l’avantage ? "Ouf, alors là, pas du tout (rires). C’était une catastrophe et j’ai de la chance de pouvoir reprendre le cuir en demi-volée, sinon elle ne part jamais comme cela. "

Concentré et appliqué, n’hésitant pas à revenir régulièrement en défense donner le coup de main nécessaire, Jérôme Olivier a vu son équipe battre une nouvelle équipe du top 5 et ainsi prendre leur revanche par rapport à la défaite du match aller. " On savait bien qu’il fallait les battre et marquer assez vite car il n’y allait pas avoir 36 000 occasions et ça s’est confirmé par la suite. Ce n’est jamais évident, il faut simplifier son jeu au maximum. "

Mais si cette méthode n’est pas spectaculaire pour les spectateurs, elle n’en demeure pas moins efficace. Désormais à la conquête du tour final, Oreye va affronter 4 équipes de rang moins bien classées. L’occasion, pour l’Orétois, de recoller sur le peloton de tête. "On pensait au début que nos adversaires allaient être Oleye et Couthuin mais ils ont tous les deux enchaînés les victoires. L’avantage pour nous reste le calendrier mais clairement, pour espérer disputer le tour final, il faudra faire au minimum 10/12 pour espérer disputer le tour final. Mais si on arrive à atteindre cet objectif, alors je pense que nous avons nos chances pour monter au vu de la forme des autres équipes… "

Conscient des semaines décisives qui attendent son équipe, Jérôme Olivier ne semble pas plus stressé que ça. Car si la forme est là pour le latéral, c’est finalement toute son équipe qui peut en profiter sur le long terme offensivement parlant.