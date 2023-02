Championnats de Belgique de cross: Iris Theunis et Chloé Herbiet sur le podium

"L’objectif, c’était clairement de monter sur le podium, explique Chloé Herbiet. Au début de la Cross Cup, je visais un Top 5 au général mais en me classant première Belge à Hannut, je me suis dit que tout était possible." Sur un parcours vallonné long de 9km, la protégée de Thomas Vandormael a couru intelligemment. "Pourtant, je partais plus nerveuse que d’habitude car j’étais consciente de l’enjeu, dit-elle. Je ne savais pas trop comment ça allait courir vu le parcours compliqué. J’ai décidé d’être prudente dès le départ avant d’accélérer ensuite. Les deux derniers tours ont été compliqués dans les jambes (sourire)."

Un choix finalement payant pour l’athlète qui reste sur une saison prolifique. "Je suis hyper contente de ce que j’ai pu réaliser ces derniers mois. Psychologiquement, ça fait du bien d’être arrivée au bout", confie Chloé Herbiet.

"Un rêve" pour Iris Theunis

Chez les plus jeunes, on retiendra évidemment la performance d’Iris Theunis. L’athlète hannutoise a décroché le bronze en scolaires 2e année. Il s’agit d’une première médaille nationale pour la championne LBFA. "Pour moi, c’est un rêve, assure la fille de Gert. Je ne m’y attendais pas du tout. Depuis quelques semaines, je m’entraîne correctement et je sens que la forme est là. Mais de là à décrocher une médaille aux championnats de Belgique…"

Une surprise pour Iris Theunis, d’autant qu’elle restait sur une Cross Cup un peu décevante à Diest. "Je n’avais pas bien couru du tout. J’étais très fatiguée. Ici, pour aller à Laeken, j’étais en vacances donc j’étais bien mieux en jambes. J’avais d’ailleurs un bon pressentiment avant de prendre part à la course, assure-t-elle. Les deux premières étaient plus fortes, je n’ai donc aucun regret. La suite ? J’aimerais, à partir de la saison prochaine, tenter de me sélectionner pour les championnats d’Europe." Tous les espoirs sont désormais permis pour la Hannutoise qui ne cesse de monter en puissance au fil des mois.