Bonne nouvelle ce mardi 28 février 2023: Hamoir va demander la licence pour la D2 ACFF en vue de la saison prochaine

Depuis le décès de Nicola Finocchio, le président emblématique des Rats, en janvier dernier, une seule question était sur toutes les lèvres: Hamoir continuera-t-il en D2 ACFF en 2023-2024 ? La réponse est finalement tombée ce mardi soir. "Oui, on demandera bien la licence. On a eu plusieurs semaines pour réfléchir et poser le pour et le contre", explique Raphaël Miceli. Une excellente nouvelle pour le football huy-waremmien.