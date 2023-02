Basket-ball (R2) - Première victoire pour Huy depuis 18 mois: "C'est la récompense de notre travail"

Cela faisait plus de 18 mois que l’Union Huy attendait de gagner à nouveau. Au sortir de la saison Covid, le dernier championnat avait déjà été vierge de tout succès pour le club redescendant de R1 en R2. Et, jusqu’à ce vendredi, cette saison en R2 avait aussi été vierge de tout succès, aboutissant à une nouvelle relégation déjà actée. Mais, ce week-end, contre toute attente, toutes les planètes se sont alignées pour les Hutois avec une rencontre parfaite face à un adversaire pourtant nettement mieux classé car Natoye figurait alors à la 2e place du général avec seulement 5 revers au compteur. "Maintenant, je n’ai cessé de répéter à mon équipe que si on arrivait à mettre de l’intensité et de l’intelligence dans les 4 quarts d’une même rencontre, nous pouvions finir par rivaliser avec tout le monde et c’est ce qui s’est passé vendredi", souriait un Steve Jovenau qui peut être fier d’avoir réussi à garder le navire à flot semaine après semaine malgré un contexte compliqué. Mais, force est de constater qu’à grand renfort de pédagogie, de patience et d’implication, l’homme a réussi à mettre la quasi-totalité des joueurs dans un plan de jeu et dans une éducation basket leur permettant d’être compétitifs à ce niveau.