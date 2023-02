Basket-ball (P3): La Villersoise prend sa revanche face à Haneffe

Une rencontre qui débutait en mode mineur avec deux équipes manquant de réussite. Si les locaux s’appuyaient sur 5 points d’un Filbiche qui survolera la rencontre puis de Gilmart, Haneffe trouvait des réponses via plusieurs joueurs. D’ailleurs, c’est avec la totalité de l’effectif ayant alimenté le marquoir que les Templiers passaient même devant à la pause (28-30).

"Nous n’avons pas provoqué assez de fautes chez notre adversaire, abusant du tir de loin malgré un pourcentage moyen ", regrettait un coach haneffois conscient qu’il avait sans doute laissé passer la victoire à ce moment d’autant qu’il allait aussi perdre Robaye sur blessure au coude.

Car, dans le 3e quart, Villers allait faire le break. Dodémont sortant le bout de son nez avec Delbrouck, les locaux explosaient la défense adverse pour filer à +14. "Je trouve vraiment que nous avons alors proposé un jeu très cohérent et collectif, nous confiait un Stéphane Jurkowski conscient de l’importance de cette rencontre pour son club mais aussi pour lui qui avait pris 25 points lors du match aller dans son club de cœur. On a ensuite encore eu un coup de chaud avec les visiteurs revenant à une possession mais Filbiche nous a relancés et on a su rester calmes pour gagner cette victoire qui me tenait évidemment à cœur mais dont nous avions aussi besoin au classement"

Car, cette fois, cela passait effectivement pour des locaux alignant les lancers finaux suite à des techniques adverses alors que les deux dernières bombes de Stouvenakers ne changeaient pas l’issue de ce derby. À noter que, du côté des Haneffois, les choses se clarifient pour l’an prochain. "Je continue le coaching P3 mais pas comme assistant R2. Dans le groupe on a 9 joueurs qui continuent et nous attendons encore une réponse plus définitive des autres éléments potentiels", concluait Louis Stouvenakers.

QT : 13-15, 15-15 (28-30), 23-10 (51-40), 19-25.

V ILLERS : Filbiche 21, Beauvois 0, Dzuba 6, Roex 2, Mercy 2, Delbrouck 16, Gilmart 8, Dodémont 14.

HANEFFE : Stouvenakers 11, Maffeis 14, Lemoine 8, Pierre 6, Robaye 4, Denis 13, Watrin G 9.