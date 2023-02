Basket-ball: en régionale 2, Haneffe est clairement dos au mur

Depuis son arrivée, le coach l’a précisé. Les rencontres à gagner sont plus nombreuses que les "simples" duels contre des concurrents directs. Il faudra impérativement aussi faire des exploits et, cela, Haneffe n’a pas encore réussi à en faire suffisamment. Dès lors, la zone rouge est toujours une actualité pour un groupe dont on n’imaginait pas craindre le derby contre Huy. Pourtant, samedi, il n’y aura pas la moindre question à se poser, les Templiers doivent écarter Huy, peu importe la manière, de leur route. Car cette victoire-là, toutes les équipes de fond de classement l’ont actuellement prise. Haneffe ne peut se permettre le luxe de galvauder des points alors que, chaque dimanche, on sait que des équipes du fond de classement vont réussir de grosses performances.