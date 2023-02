Basket-bal (analyse): la P3 de Hamoir s'enfonce encore

Pas de miracle, cette semaine encore, pour la P3 de Hamoir qui menait pourtant 35-30 à la pause contre Blegny dans ce match de tous les espoirs. En effet, les Liégeois étaient juste devant avec une victoire de plus. Malheureusement, avec seulement 6 joueurs, le groupe de Gary Pire n’arrivait pas à survivre à l’embrasement adverse. 23-58 au 2e acte et pas la moindre solution pour s’en sortir. La messe semble désormais dite pour un groupe qui ne sait plus à quoi ressemble de goût de la victoire et qui devrait gagner 3 matchs pour avoir une chance de se sauver. "Cela devient de plus en plus difficile pour le maintien. Ce serait un petit miracle d’y arriver vu notre posture et notre calendrier" , nous confiait un coach qui sait que, devant, ses autres concurrents n’ont pas pris de points.