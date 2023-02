Allan Matagne : "Nous prenons du plaisir à Crisnée, c’est le principal"

Avec Oleye et Couthuin, Crisnée fait partie des équipes en grande forme du moment. D’ailleurs, c’est bien simple, depuis que Stéphane Willems avait annoncé dans nos pages que Crisnée ne jouait plus rien au classement, son équipe a réalisé le sans-faute. Alors, bluff ou pensée tronquée de l’expérimenté milieu de terrain, dans tous les cas, ça a eu le don de booster ses deux comparses du milieu de terrain, Momo M’Hamdi et Allan Matagne. Le deuxième cité est en grande forme et c’est toute son équipe qui sourit. " Nous n’avons vraiment plus de pression, il y a une bonne mentalité au sein de l’équipe , sourit l’ancien médian de Couthuin. On a créé un groupe depuis la reprise, on prend du plaisir et les résultats suivent. Avec Momo, on se complète bien. Lui est un pare-chocs devant la défense et distribue les ballons alors que de mon côté, je suis là pour faire les courses, certes parfois inutiles (rires) mais qui embêtent les adversaires. "