Que peut-il arriver à ce Flémalle-là ?

En un peu moins d’un mois, les Flémallois viennent de battre trois de leurs concurrents directs. Une belle forme qui laisse peu d’espoir à l’heure actuelle pour leurs poursuivants. Mais, comme souvent, Hervé Houlmont préfère tempérer les choses. "Nous ne sommes pas à l’abri d’un peu de relâchement. Nous allons avoir deux matchs plus abordables (NDLR: Ouffet et La Clavinoise) et si on manque de respect à ces adversaires, nous perdrons des plumes" mettait en garde l’ancien entraîneur de Sprimont.