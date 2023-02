"Je vais raccrocher les crampons !": Christopher Verbist (Solières) annonce la fin de sa carrière

Après le fatidique quatrième but de Ganshoren, l’arbitre a immédiatement sifflé la fin de la rencontre. Tels des lapins en déroute, les joueurs de Solières ont filé dans leur vestiaire situé derrière la cage de Crahay. Quelques minutes plus tard, Christopher Verbist est sorti le premier et s’est confié: "C’est cruel mais c’est le foot ! On a manqué d’expérience, de maturité, de jugeotte, de plein de choses en trois minutes. C’était une rencontre compliquée où on n’a jamais senti qu’on avait les choses en mains. On a assez bien joué les contres mais plus les minutes passaient et plus on descendait. Pourtant, on a quand même encore réussi à mener 3-2. On prend un sale coup sur la tête mais on en a déjà tellement pris cette saison qu’il ne faut pas se focaliser sur celui-ci. Cette défaite fait mal parce que c’était face à un concurrent direct et les trois points auraient fait du bien."