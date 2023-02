Handball (D2): Thibault Tilman, capitaine d'Amay: "Se sauver et penser à l'avenir"

Ensuite, le matricule 74 se retrouve dorénavant sans coach. Une situation à laquelle on s'attendait depuis un moment vu les tensions entre Thierry Herbillon et certains joueurs. Mais aussi un fait qui a eu le don, au départ, d'irriter le capitaine Thibault Tilman.

"C'est surtout le fait d'avoir appris cette nouvelle par la presse et pas par le comité ou notre entraîneur. On s'est quitté samedi sans qu'on puisse imaginer que Thierry allait arrêter. C'est vrai que la sortie était houleuse (NDLR: un début d'échauffourée entre supporters) et que la fin de notre match n'était pas celle qu'il attendait de nous."

Sans vraiment oser le dire, le capitaine mosan était, avec un noyau pas plus gros que les doigts d'une main, un des joueurs appréciés par l'ex coach. Ils avaient discuté de cette situation, le manque d'assiduité et d'investissement, plus d'une fois. Avec des conclusions très proches.

"Cela fait longtemps qu'il a parlé à tout le groupe de cette implication nécessaire pour progresser et jouer mais, Amay restera Amay. Je veux dire qu'on a beau vouloir créer une équipe pour jouer le haut du classement, on a toujours eu ce manque de présence. On savait début de saison qu'il y aurait trois entraînements. Au départ c'est bon puis, comme d'habitude, on a d'autres envies ou on se braque et ne vient pas puis on réapparaît comme si de rien n'était. Thierry n’a jamais été habitué à cela car il a toujours disposé de son noyau à chaque entraînement. Il faut être un doux rêveur pour croire qu'Amay peut changer. Je pense qu'il en a parlé au comité, au président, mais il n'a pas eu ce qu'il espérait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous quitte en plein play-down"

Si le capitaine espère que tout soit mis à plat pour se sauver et penser à l'avenir avec une position claire de son président dès ce mardi soir, il devra patienter: Bernard Destexhe n'a pas de solution pour l'instant. "C'est très compliqué. Je réunis le comité à 18 heures et ensuite les joueurs. On n'a pas de piste pour l'instant. Je dépannerai s'il le faut cette semaine, y compris à Flémalle, mais pas plus loin, j'ai déjà assez de travail pour sauver ce club!"