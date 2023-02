Football (P2A): Thomas Jadin quittera La Clavinoise

Les deux occasions les plus nettes à mettre au crédit de la Clavinoise dimanche à Huccorgne sont venues de deux jolis centres à l’arrivée desquels Thomas Jadin plaçait un front piqué malheureusement chaque fois sauvé à même la ligne. En bon capitaine qu’il est le box to box condrusien a donc essayé de montrer la voie à suivre, mais sans succès… Comme trop souvent cette saison. Conséquence de cette nouvelle défaite, même si mathématiquement le verdict n’est pas encore tombé, on ne prend guère de risque en annonçant que la Clavinoise jouera en P3 la saison prochaine. "Effectivement nous en prenons la direction", appuie Thomas Jadin qui, à 23 ans, livre sa cinquième saison au club. "Mais c’est la dernière", assène-t-il. "Je l’ai annoncé à mes dirigeants il y a un moment déjà. J’ai envie d’un nouveau challenge après deux saisons compliquées et usantes à lutter dans le bas du tableau. La saison dernière on s’en est sorti lors de la dernière journée mais nous n’avons pas su inverser la dynamique négative amorcée alors et nous, joueurs, sommes les premiers responsables de cette situation." S’il est certain de quitter Clavier au terme de la saison, Thomas n’a encore aucune idée de sa future destination. "J’aimerais continuer à progresser au sein d’une équipe ambitieuse, idéalement de P2, à une place de 6 ou 8 où je m’épanouis le plus, mais j’ai déjà évolué dans un rôle plus défensif. Je verrai les offres qui me parviendront."