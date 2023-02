Football (P2A): les Burdinnois sont à la recherche d’un peu de sérénité

"Les têtes étaient basses suite au point engrangé face à Waremme B, note Michaël Descamps, le coach burdinnois. D’autant plus que l’égalisation vient d’un penalty litigieux. Si l’arbitre ne siffle pas, ce n’est absolument pas un scandale. Tout dépend comment on interprète le règlement. Cependant, mes joueurs ont fait preuve de caractère pour recoller trois fois au score et même prendre l’avantage. Ils ont tout donné au niveau de l’impact physique et de l’effort."