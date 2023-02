Football (P1) - Yanis Missé Missé, buteur avec Hannut pour la première fois de la saison: "Je le dédie à ma grand-mère"

Si un joueur hannutois arborait un sourire plus large que d’habitude, c’est Yanis Missé Missé. Dans le derby face à Faimes, l’attaquant de 22 ans a trouvé les chemins des filets, pour la première fois de la saison, avec la P1. Une délivrance ! "Je savais qu’un jour ou l’autre ça allait arriver. Je ne me suis jamais vanté d’être un grand buteur. On a des"Coza"et des Henrot pour mettre des goals. Mais cette fois, j’étais à la bonne place au bon moment, explique le fils de Jean-Jacques. Ce but, je le dédie à ma grand-mère décédée la semaine dernière. De là où elle est, elle aurait été contente pour moi."