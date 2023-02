Football (P1): Sam Georges remplaçant d'un soir de son modèle Mike Grosdent

Et pour cette première en championnat, le défenseur avait fort à faire avec la réception de Malmundaria. "C’était un concurrent direct et ils peuvent en plus compter sur leur attaquant Adrien Crosset qui marque beaucoup. Heureusement à force de côtoyer Mike Grosdent, j’apprends beaucoup. C’est un modèle en quelque sorte et il n’hésite pas à donner des conseils" expliquait le numéro 4.

Mais alors, quand est-ce que l’élève dépassera le maître ? "Même si Mike vieillit un peu il continue de prester à un très haut niveau. Pour l’instant, je vais me contenter de tirer un maximum de son expérience et de ses connaissances de notre position défensive" souriait, en guise de conclusion, Sam Georges. Son aîné appréciera.