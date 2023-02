Football (P1) - Randy Venner: "Si Faimes joue comme ça, le maintien sera acté"

"On a osé aller vers l’avant avec un bloc haut et, honnêtement, cela a très bien fonctionné, explique le joueur de 29 ans. Le président (NDLR: Nico Rombouts) est descendu dans le vestiaire juste après la rencontre. Il nous a assuré que si on jouait tous les matchs de la sorte, on se sauverait. Nous, on n’est pas résigné. L’ambiance dans le groupe reste excellente malgré la situation."

Une situation critique puisque les Faimois restent toujours avant-derniers, à cinq longueurs d’Ougrée, antépénultième. "Que ce soit en P1 ou en P2, j’aimerais rester dans ce club. Je dois encore discuter avec le comité pour évoquer le projet de la saison prochaine. Néanmoins, les retours de Jordy Eeke et Junior Frantim vont faire du bien. Personnellement, j’aimerais rejouer avec eux", termine Randy Venner qui reste motivé et confiant pour les derniers matchs de championnat.