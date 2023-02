Football (D3 ACFF) - Nicolas Pire quittera Huy: "Encore envie de jouer"

Une décision mûrement réfléchie. "J’y ai beaucoup pensé depuis l’annonce de ma prolongation la semaine passée. Et au final j’ai encore envie de jouer et je pense que je dois me rendre à l’évidence je n’ai plus le niveau pour être un second gardien compétitif et donc intéressant pour une équipe en D2" pointait le portier. En agissant de la sorte, il laisse champ libre au staff de Solières. "Je me disais également que ça faisait plusieurs années que Mike Sanglan travaille avec Maxime Crahay et que c’est donc mieux de les laisser collaborer ensemble." Si toutefois le gardien venait à être confirmé entre les perches du futur projet hutois.

Et la suite alors pour Nicolas Pire ? "Je pense que la Nationale ce n’est plus pour moi. J’ai envie de retrouver un club où je pourrai cumuler les fonctions de (second) gardien et d’entraîneur des gardiens, détaille l’ancien Warnantois. Mon dos va beaucoup mieux donc j’ai encore envie de jouer mais également de m’investir dans un staff. Pas uniquement venir lancer des ballons."

Un sentiment amplifié par une belle expérience aux côtés de Manu Papalino cette saison. "J’avais beaucoup de libertés, il me demandait également mon avis sur certains choix plus haut dans le onze et ça me plaisait. Devenir entraîneur un jour ? Une chose est certaine, les brevets, ce n’est pas pour moi. Mais pourquoi pas à l’échelon provincial " souriait Nicolas Pire.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le portier, certainement le dernier en tant que joueur mais un parmi d’autres dans son livre du football. Et quelque chose nous dit que les futurs bibliothécaires devraient être nombreux.