Football (D2 ACFF): Terry Van Hove conserve son sens du but avec Verlaine

Passé un an par Waremme et un an par Jehay, Terry Van Hove est revenu à ses amours. Il a bien le blason vert des Taureaux collé à la peau. C’est d’ailleurs la septième saison qu’il enfile la casaque verte. Et cette compétition 2022-2023 est en plus d’un cru exceptionnel. "Notre objectif à l’entame de la saison était de se sauver, se rappelle-t-il. Maintenant, la donne a changé. Nous sommes deuxièmes et le comité a demandé la licence pour la N1. Si nous l’obtenons, je pense que même en terminant huitièmes, nous pourrions participer au tour final vu que peu de formations ont fait la demande. Toutefois, nous sommes dans une spirale positive où nous voulons prendre le plus de points possible."