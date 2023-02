Football (D2 ACFF): François Timmermans: "La der’ en D2 ACCF"

Warnant est l'image parfaite d'un club familial où il fait bon vivre. La preuve, c'est que 80% du noyau ont déjà donné leur accord pour une saison supplémentaire. François Timmermans fait partie de ces gars de parole. Et pourtant, il a quelque peu hésité. "C'est vrai, j'ai eu un temps de réflexion, reconnait-il. J'aurai bientôt 33 ans. Je sens que le corps ne réagit plus de la même façon. Les lundis et mardis, les jambes sont lourdes. De plus, je faisais les déplacements pour l'entraînement avec Roméo Debefve, qui va certainement arrêter. Donc, je devais avoir certaines garanties aussi vu que j'habite la région de Durbuy. Maintenant, je peux vous dire que ce sera ma dernière saison en D2 ACFF, voire en nationale. Mais ce n'est pas facile de quitter un tel groupe avec une telle ambiance. Et l'herbe n'est certainement pas plus belle ailleurs. La surface de jeu, peut-être! (rires)."