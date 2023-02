Footbal (P1): Johann Licour : "La manière ? Le principal reste la victoire..."

Et pour ce match, le Fize de Jean-Guy Eykmans a fait… du Eykmans. Solide, sérieux, parfois ennuyeux mais toujours efficace. " Mais c’est vrai que pour un attaquant comme moi, ça peut être frustrant de ne toucher que deux ballons sur la rencontre (rires). On sait que le jeu proposé est une catastrophe mais qu’au final, c’est efficace en termes de résultat. Si je me satisfais de la manière ? Le principal reste la victoire… Après, une rencontre comme Beaufays, je signe à deux mains."

Désormais à cinq points du top 5, mais aussi à cinq unités de la descente, les Fizois ne savent pas vraiment dans quelle direction regarder. Tout reste donc à jouer. "Nous sommes au milieu de la foule, il va falloir rester très sérieux jusqu’au bout, analyse l’ancien attaquant de Solières et de Bas-Oha, qu’il affronte justement ce dimanche. Il va falloir essayer de faire un petit quelque chose dans cette rencontre particulière car hormis un match amical, ça doit bien faire neuf ans que je n’ai plus mis les pieds au stade Louis Manne. "