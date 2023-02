Benoit Masset (Hamoir) ne sort pas les bouées de sauvetage

À la lecture du résultat de Hamoir lors de sa nocturne à Verlaine (NDLR: 7-0), de nombreux fans de football pourraient croire que les Bleu et Noir étaient tout simplement aux abonnés absents. Mais détrompez-vous, ce ne fut pas le cas. "Je pense que jusqu’à la 60e minute de jeu, nous n’étions pas mal dans la partie, analyse Benoit Masset. En début de rencontre, nous avons les meilleures occasions. Et juste après la pause, je dérange la transversale d’une tête. Si nous avions pu réduire la marque, je suis certain que nous aurions vu un autre déroulement de rencontre. Il n’y a certainement pas eu que de mauvaises choses de notre part. Mais des faits de match n’ont pas été en notre faveur." Cependant un constat se dégage à nouveau. Hamoir encaisse trop de buts (NDLR: 5 à Warnant, 4 à Waremme, 6 à Solières et 7 à Verlaine). "C’est exact, reconnaît le capitaine. Il y a un réel problème à ce niveau. Nous devrions peut-être revenir aux bases et resserrer les lignes arrières. Nous encaissons aussi énormément sur des phases arrêtées alors que nous avons du gabarit dans l’équipe. C’est vrai que Roland Tietcheu est absent depuis quelques semaines dans l’axe central défensif. Mais nous devons solutionner le problème en interne. Bien que le football soit le plus individuel des sports d’équipe."